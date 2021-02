Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer und ein 17-jähriger Motorradfahrer sind am Donnerstag um 12 Uhr im Kreuzungsbereich von Buschwegbrücke und Prälat-Caire-Straße in Oggersheim zusammengestoßen. Laut Polizei machen beide unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Daher suchen die Ermittler nun Zeugen. Beim Unfall ist der 17-Jährige leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiwache in Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403.