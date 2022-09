Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Mundenheim (Mundenheimer Straße/Ecke Adlerdamm) sind laut der um 11.30 Uhr alarmierten Feuwehr am Mittwoch sieben Personen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Alle konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Vorsorglich wurden zwei Personen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsmittel auf und sicherte die Unfallwagen. Im Einsatz waren acht Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Wehr sowie die Polizei. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort.