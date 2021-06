Zwei Autos sind am Mittwoch gegen 11.46 Uhr in der Leuschnerstraße im Hemshof zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein 25-Jähriger in Richtung Goerdelerplatz und wollte nach links in die Karl-Müller-Straße einbiegen. Dabei übersah er ein von rechts kommendes Auto, das die Leuschnerstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr. Beim Zusammenstoß wurden die Airbags des entgegenkommenden Fahrzeugs ausgelöst, der 54-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Abgesehen von der Verkehrsordnungswidrigkeit wird gegen den 25-jährigen Unfallverursacher auch wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.