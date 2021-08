Weil einer 87-Jährigen am Steuer ihres Autos schwarz vor Augen geworden ist, hat sie am Montagmittag auf der K 7 zwischen Altrip und Ludwigshafen einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam sie gegen 12.30 Uhr von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8500 Euro. Verletzt wurde niemand. Nun wird gegen die Frau wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Polizei rät: „Wenn Sie sich nicht gut fühlen, sollten Sie auf keinen Fall mehr Fahrzeuge im Straßenverkehr führen.“