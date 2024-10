Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen an der Zufahrt eines Baumarkts in der Oderstraße ( Oggersheim) ereignet hat. Wie die Polizei am Dienstag meldete, übersah ein 85-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf den Baumarkt-Parkplatz einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision, bei der sich beide Männer verletzten. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 1000 Euro.