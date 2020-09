Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Oppau, der sich am Mittwochmittag auf der Friedrichstraße (nahe Einmündung Westring) ereignet hat. Gegen 12.20 Uhr stürzte ein 83-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen zwar nur leichte Verletzungen zu, kann sich aber nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Hinweise nimmt die Wache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403 entgegen.