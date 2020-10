Ein 39-jähriger Autofahrer ist laut Polizei am Mittwoch nach einem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er war gegen 16.20 Uhr mit dem Fahrzeug eines 34-Jährigen zusammengestoßen. Der 34-Jährige war mit seinem Pkw auf der K 3 unterwegs, als er in Richtung A 650 abbiegen wollte. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Wagen des 39-Jährigen. Die Autos kollidierten. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 26.000 Euro. Während der Bergung musste die K 3 in Richtung Süden für eine Stunde gesperrt werden.