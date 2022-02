35.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Montag ein Unfall in der Raschigstraße (Mundenheim/Gartenstadt) angerichtet. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf der K13 von der Bruchwiesenstraße aus in Richtung Raschigstraße. Parallel fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Auto auf der Raschigstraße von der Bruchwiesenstraße aus in Richtung Wollstraße. Als der 34-Jährige in die Raschigstraße einfuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Autos. Sowohl der 34-Jährige als auch die 45-Jährige wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.