19.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Mittwoch ein Unfall in der Innenstadt verursacht. Gegen 18 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto auf der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Zeitgleich war ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf der Dörrhorststraße unterwegs. An der Straßenkreuzung stießen beide Pkw zusammen. Der 22-jährige Beifahrer des 40-Jährigen wurde leicht verletzt. Infolge des Zusammenstoßes kam das Auto des 44-Jährigen von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.