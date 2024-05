12.500 Euro Sachschaden und ein verletzter Motorradfahrer: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht auf Sonntag gegen 0.20 Uhr in der Saarlandstraße (Süd) ereignet hat. An der Kreuzung zur Georg-Herwegh-Straße missachtete ein 27-jähriger Autofahrer die Vorfahrt des 22-jährigen Bikers. Infolge der Kollision der beiden Fahrzeuge verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und prallte auf die Glasabgrenzung der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Der junge Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt.

25-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert

Bereits am Freitag gegen 20.45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich von Pasadena- und Lorientallee (Mitte) zu einem Unfall, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Ein 31-jähriger Autofahrer kollidierte beim Abbiegen mit der Maschine der 25-Jährigen. Sie stürzte zu Boden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.