Ein 28-jähriger Radler ist am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Wollstraße von einem unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der junge Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 28-Jährige konnte sich noch das Kennzeichen notieren. Die Polizei ermittelt gegen den Unfallflüchtigen.

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer geriet am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Mundenheimer Straße (Süd) aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit zwei weiteren Pkw. Durch die Kollision wurde eine 49-jährige Autofahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Die Mundenheimer Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.