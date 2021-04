Ein 37-jähriger Mofafahrer und eine 72-jährige Fahrradfahrerin sind am Mittwoch bei Verkehrsunfällen in Ludwigshafen verletzt worden. Nach Polizeiangaben stieß eine 19-jährige Autofahrerin gegen 6 Uhr in der Industriestraße (Friesenheim) beim Abbiegen mit einem geradeaus fahrenden Mofa zusammen. Der 37-jährige Mofafahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt etwa 700 Euro. Auch in der Oderstraße (Oggersheim) kam es am Mittwoch zu einem Unfall, als ein 81-Jähriger mit seinem Wagen gegen 10.30 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarkts abbiegen wollte. Dabei übersah er eine 72-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.