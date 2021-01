Zwei Unfälle mit Straßenbahnen haben sich am Montag im Ludwigshafener Stadtteil Süd ereignet. Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es auf der Saarlandstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Eine 39-jährige Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die rund 30 Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 18.000 Euro. Am Montagmorgen übersah ein 50-jähriger Autofahrer in der Schützenstraße eine Straßenbahn, als er vom Fahrbahnrand anfahren wollte. Er stieß mit der Straßenbahn zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.