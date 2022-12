Winterliche Umstände haben laut Polizei am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet zwei Unfälle verursacht. Ein 43-jähriger Autofahrer verlor auf der Brunckstraße (Friesenheim) bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der gläsernen Begrenzung einer Straßenbahnhaltestelle. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte von der Langgarten- in die Friesenheimer Straße (Oppau) abbiegen, als auch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Ampelanlage kollidierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Auch das Auto des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Friesenheimer Straße musste während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Oppau für 30 Minuten gesperrt werden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.