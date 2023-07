Bei zwei Verkehrsunfällen mit E-Scootern sind am Montag vier Menschen verletzt worden. In beiden Fällen fuhren zwei Jugendliche verbotswidrig auf den E-Scootern mit, wie die Polizei weiter mitteilt. Ein Unfall ereignete sich am Vormittag in Mundenheim. Beim Abbremsen verlor die 16-jährige Fahrerin die Kontrolle über den Roller und stürzte. Die Jugendliche wurde leicht verletzt. Die 15-jährige Mitfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend kam es zu einem weiteren Scooter-Unfall in Friesenheim. Die 16-jährige Fahrerin hatte verbotswidrig ihre achtjährige Schwester auf dem Roller mitgenommen. An der Kreuzung zur Teichgasse missachtete die E-Scooter-Fahrerin die Vorfahrt eines Autos, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Schwestern stürzten und verletzten sich leicht. Die Achtjährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 300 Euro.