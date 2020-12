Bei zwei Unfällen im Stadtnorden sind am Dienstag eine Autofahrerin und ein Fußgänger verletzt worden. Gegen 8 Uhr krachte es laut Polizei auf der Kreuzung Oppauer-, Prager- und Bannwasserstraße (Edigheim/Pfingstweide). Ein 18-Jähriger wollte mit seinem Auto von der Prager Straße in die Oppauer Straße abbiegen, eine 19-Jährige auf der Bannwasserstraße geradeaus weiterfahren. Auf der Kreuzung stießen beide Pkw zusammen. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Geschätzte Schadenshöhe: 8000 Euro. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen (Kontakt: Telefon 0621/963-2222).

Von Lkw erfasst

Leicht verletzt wurde gegen 17.10 Uhr auch ein 79-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in der Oppauer Straße (Edigheim). Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer übersah ihn beim Einbiegen und erfasste ihn. Der 79-Jährige stürzte. Auch er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.