2000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Unfall in Mundenheim (Kreuzung Kettler- und Weißenburger Straße) verursacht. Ein 36-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt einer 32-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt.

Unfallflucht in Wollstraße

In der Wollstraße (Oggersheim) krachte es am Donnerstag ebenfalls. Einem 24-jährigen Mercedes-Fahrer kam gegen 14.15 Uhr ein Pkw entgegen. Dieser sei nach einem vorangegangenen Überholvorgang eines Fahrrads sehr mittig gefahren. Bei der Berührung der beiden Wagen wurde der Seitenspiegel des Pkw des 24-Jährigen beschädigt. Die zweite, am Unfall beteiligte Person, die in einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein soll, fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403 entgegen.