Ein Fußgänger und ein Radfahrer sind am Montag bei Verkehrsunfällen in der Innenstadt und in Süd verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein Autofahrer einem Fußgänger gegen 9.40 Uhr auf der Berliner Straße über den Fuß, als der Passant die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Der Autofahrer, ein 20-jähriger Mann aus Mannheim, flüchtete zunächst, meldete sich aber kurze Zeit später bei der Polizei. Gegen 8.50 Uhr übersah ein 34-jähriger Autofahrer auf der Mundenheimer Straße beim Anfahren einen 52-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.