Bei einem Auffahrunfall in der Saarlandstraße (Süd) ist laut Polizei am Montag gegen 17 Uhr eine Frau verletzt worden. Auf Höhe eines dortigen Supermarkts kam es wegen des stockenden Verkehrs zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 2300 Euro. Bereits gegen 13.10 Uhr kam es an etwa gleicher Stelle zu einem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Autos wechselte plötzlich von der linken auf die mittlere Fahrspur und provozierte damit den Unfall. Sachschaden: 4500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.