Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Mundenheim, die sich am Freitag gegen 14.20 Uhr abgespielt hat. Ein 76-jähriger Autofahrer aus Ludwigshafen befuhr die Maximilian- in Richtung Hoheneckenstraße, als plötzlich ein Radfahrer vom Gehweg auf die Straße fuhr, ohne auf den Verkehr zu achten. Es prallte gegen die rechte Seite des Pkw, sodass dort die Seitenscheibe der Beifahrertür zerbrach und mehrere Dellen und Kratzer in der Tür entstanden. Sachschaden: rund 500 Euro. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler. Als ihm der 76-Jährige zu Hilfe eilen wollte, stieg der Gestürzte auf sein Fahrrad und fuhr davon. Ob er Verletzungen erlitt, ist nicht bekannt.

Glatzkopf mit hagerer Figur

Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen etwa 25- bis 30-jährigen Glatzkopf mit hagerer Figur. Bekleidet war er mit einer dunklen kurzen Hose. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Modell. Gegen den Radfahrer läuft ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.

Vorfahrt missachtet

Am Samstag ist ein 68-jähriger Radler in Mitte nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Bereich Stifter-/Saarlandstraße am Kopf verletzt worden. Laut Polizei hatte er die Vorfahrt eines 42-jährigen Autofahrers aus Mutterstadt missachtet. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Ampel für den Radfahrer Rotlicht. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.