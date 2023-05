Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht werden laut Polizei einem 30-Jährigen vorgeworfen. Am Sonntag gegen 20.30 Uhr touchierte er mit seinem Fahrzeug ein in der Niederfeldstraße (Gartenstadt) geparktes Auto. Nach dem Unfall türmte der Mann. Bei der Fahndung wurde der Pkw des 30-Jährigen mit entsprechenden Unfallschäden in der Umgebung entdeckt. Der Mann selbst wurde in seiner Wohnung betrunken angetroffen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt.

Mazda beim Rangieren beschädigt

Unfallflucht wird auch einem Unbekannten vorgeworfen, der laut Polizei am Sonntag gegen 10.45 Uhr am Ruthenplatz (Friesenheim) beim Rangieren einen schwarzen Mazda am Heck beschädigt haben soll. Vor der dortigen Bäckerei befanden sich mehrere Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0621 963-2222 bei der Polizei zu melden.

Vorfahrt missachtet

Bei einem weiteren Unfall am Sonntag gegen 9.50 Uhr in der Heinigstraße (Mitte) zwischen einem Mannheimer und einem Neustädter (beide 29) entstand 5500 Euro Schaden. Der Verursacher aus Mannheim wollte mit seinem VW Polo an der Kreuzung zur Pasadenaallee in Richtung B44-Auffahrt abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Citroëns des Neustadters. Dessen Beifahrerin wurde leicht verletzt.