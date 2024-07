[Aktualisiert: 10.11 Uhr]

Zu zwei Unfällen ist es laut Polizei am Freitagmorgen auf der A6 gekommen. Um 7.40 Uhr stießen am Autobahnkreuz Mannheim vier Fahrzeuge zusammen. Ein Pannenfahrzeug fuhr aus Hockenheim kommend mit verlangsamter Geschwindigkeit auf dem Verzögerungsstreifen der Überleitung zur A656, heißt es von der Polizei. Ein nachfolgender Autofahrer bremste deshalb sein Fahrzeug ab. Ein von hinten kommender Sprinter-Fahrer fuhr allerdings auf dieses Auto auf und schob es auf das Pannenfahrzeug. Ein vierter Unfallbeteiligter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls in die Unfallstelle. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Unfallaufnahme läuft noch. Der Verkehr wird auf dem Verzögerungsstreifen am Unfall vorbeigeleitet, wie die Polizei mitteilt.

Außerdem kam es um 7.45 Uhr bei Heilbronn in Fahrtrichtung Mannheim, Höhe der Raststätte Am Hockenheimring Ost, zu einem Verkehrsunfall. Für die Unfallaufnahme waren zwischenzeitlich zwei von drei Fahrsteifen gesperrt. Zum genauen Unfallhergang ist bislang wenig bekannt: Es waren drei Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Lkw.