Eins steht fest: Lisa Fitz hat keine Angst. Weder vor gewagten Behauptungen, noch vor der Zusammenarbeit mit umstrittenen Persönlichkeiten der Verschwörungs-Szene. Dass sie weiter auftritt, wie etwa demnächst in Ludwigshafen, ist in Ordnung – man muss ja nicht allem zustimmen, was sie sagt.

Schon ihr vorletztes Programm „Flüsterwitz“ betitelte sie in der Überzeugung, es werde immer schwerer, seine Meinung zu sagen, wenn sie nicht dem „Mainstream“, oder der gewollten öffentlichen Meinung entspreche. Ihren Song „Ich sehe was“, veröffentlichte sie zuerst als Video auf der Seite von Heiko Schrang, der sich selbst „Aufklärer“ nennt und über das Internet Behauptungen über angeblich geheime Machtzirkel wie Bilderberger und Illuminaten in die Welt setzt. Der tönte gleich von „zensurgefährdet“. Allerdings räumte Fitz auf Nachfrage des RHEINPFALZ-Autors ein, das sei eine PR-Strategie des Veröffentlichers gewesen, und nicht so ernst zu nehmen. Tatsächliche Zensurversuche habe sie bis dahin nicht erlebt.

Fitz glaubt an „Deep State“

Auch distanzierte sie sich von Schrang und Oliver Janisch, einem weiteren Verschwörungstheoretiker, der mit ihr Gespräche veröffentlichte. Im Interview mit der RHEINPFALZ hielt sie aber an der Vorstellung eines „Deep State“, also geheimen Mächten hinter der offiziellen Politik, weiter fest. Ärgerlich findet sie, dass ihr eine ideologische Nähe zu rechtem Verschwörungsdenken unterstellt wird – was sie entschieden zurückweist.

Allerdings verwendet Fitz in „Ich sehe was“ Begriffe, die in diesen Kreisen verwendet werden und nannte explizit die Namen Rothschild, Rockefeller und Soros. Namen, die in rechten Kreisen für die „Hochfinanz“ stehen – die dort als von Juden kontrolliert beschrieben wird. Und natürlich kommen auch die Freimaurer in dem Lied vor. Da habe sie Wissen von Leuten, die sich mit Logen und geheimen Netzwerken seit vielen Jahren beschäftigen, sagte sie im Gespräch und nannte dazu Details.

Nun wird die freimaurerisch-jüdische Weltverschwörung bereits seit dem 19. Jahrhundert behauptet, die Nationalsozialisten haben das in ihrer Ideologie weiter forciert. Nähe zu Nazis kann man Fitz sicher nicht unterstellen, aber wenn Experten feststellen, dass sie deren Vokabular benutzt, dann muss sich die Kabarettistin nicht wundern, wenn sie in der Diskussion darüber in die rechte Ecke gestellt wird. Sprechen ihre Kritiker von „Verschwörungstheorie“ verurteilt sie das als Totschlagsargument und führt an, den Begriff habe die CIA erfunden. Damit sollten angeblich Skeptiker denunziert werden, welche die offiziellen Verlautbarungen zur Ermordung John F. Kennedys bezweifeln – was aber nachweislich falsch ist, den Begriff gab es vorher schon.

Streit um eine Zahl

Die letzte große Aufregung um Lisa Fitz gab es im Dezember vergangenen Jahres, als die Kabarettistin behauptete, 5000 Menschen seien in ursächlicher Folge der Corona-Impfung verstorben. Der Moderator der SWR-Sendung „Spätschicht“ distanzierte sich in der Ansage, argumentierte mit Meinungsfreiheit, der Beitrag kam. Es folgte ein Aufschrei: Die Zahl sei unhaltbar und auch keine Meinung, sondern eine Falschbehauptung.

Faktenprüfer erklärten die Herkunft der Zahl so: Eine rechtsextreme französische Europaabgeordnete habe sie in ihren Antrag auf Einrichtung eines Fonds für Impfgeschädigte geschrieben. Problem: In solche Anträge können Antragsteller schreiben, was sie wollen. Theoretisch könnte ein EU-Abgeordneter den Antrag stellen, einen Hilfefonds für 5000 Kabarettgeschädigte einzurichten, die nach dem Lisa-Fitz-Beitrag an ständigem Ohrensausen leiden. Der SWR hat einen Rückzieher gemacht und die Sendung „depubliziert“ - also aus seinen Kanälen und Mediatheken gelöscht. Fitz hat in Folge die Zusammenarbeit mit dem SWR aufgekündigt. Inzwischen führt sie auf ihrer Webseite einen Autor an, der erklärt, warum die Zahl der 5000 Impftoten doch irgendwie stimmen könnte: Sein wichtigstes Argument: Es sei üblich, dass bei Pharmaprodukten bis zu 80 Prozent der Fälle von Nebenwirkungen nicht erfasst werden. Die Dunkelziffer sei entsprechend hoch.

„Systemimmanente Narren“

Im Interview mit dem russischen Staatsmedium RT Deutsch hat sich Fitz selbst als eine der wenigen Kabarettisten bezeichnet, „die noch ihre Meinung frei sagen können“, die meisten Kollegen seien „systemimmanente Hofnarren“. Das im November 2019 mit Lisa Fitz geführte Interview für die RHEINPFALZ ist nie erschienen – Zensur? Keineswegs. Lisa Fitz selbst hat zunächst versucht, die im Gespräch gemachten Aussagen zu Verschwörungen und Freimaurern auszuarbeiten, dann aber das Interview als Ganzes zurückgezogen und eine Autorisierung verweigert.

Termin

Lisa Fitz Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner“ am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, im Julius-Hetterich-Saal, Ludwigshafen-Maudach, Grünstadter Straße 2.