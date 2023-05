Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum ersten Mal kuratiert die Frankfurter Dramaturgin und Theaterwissenschaftlerin Olivia Ebert das Mannheimer „Schwindelfrei“-Festival. Sie hat eine besondere Aufgabe: die drei Tage Anfang Juli so zu planen und zu organisieren, dass sich Schauspieler und Publikum in realen Räumen treffen können.

Zuschauer sitzen in einem Theaterraum und schauen auf eine Bühne mit Schauspielern. So kennen wir Theater normalerweise. Und genau so soll es beim „Schwindelfrei“-Festival nicht sein.