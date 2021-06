Gute Aussichten fürs Sommerkino des Cinema Quadrats auf der Dachterrasse des K1-Gebäudes: Wegen sinkender Inzidenzen unter 35 in Mannheim entfällt die Corona-Testpflicht. Intelligenten Blödsinn und respektlos tödliche Witze verspricht „Monty Python’s wunderbare Welt der Schwerkraft“ am Freitag, 18. Juni, 21.45 Uhr. Auf andere Weise gefährlich tödlich ist „Undine“, der Wassergeist, dessen Mythos von Christian Petzold neu interpretiert wurde. Der prämierte Film wird am Samstag, 19. Juni, 21.45 Uhr, vom Filmkunsthaus gezeigt. Karten und Programm über https://www.cinema-quadrat.de.