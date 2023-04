Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Abitur-Prüfungen sind geschrieben, die Zeugnisse in der Tasche – und jetzt? Was diese Lebensphase für junge Menschen bedeutet und was ihre Pläne sind, haben uns zwei Abiturienten des Carl-Bosch-Gymnasiums verraten. Bei ihnen stehen spannende Reisen an.

An der Tischtennisplatte im Schulhof des Carl-Bosch-Gymnasiums (CBG) „Runde“ spielen – für Christian Schäfer und Elisa Tauchmann war das noch vor wenigen Jahren ihre Lieblingsbeschäftigung