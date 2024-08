Ein Unbekannter hat am Freitagabend um 20.55 Uhr in einem Café in der Mannheimer Relaisstraße (Rheinau) Reizgas in Richtung des Außenbereichs gesprüht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Eine Person wurde dadurch leicht verletzt, konnte jedoch vor Ort medizinisch versorgt und entlassen werden, so die Beamten. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 83397-0 zu melden.