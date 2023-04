Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 22 Uhr einen 35-Jährigen in der Dammstraße (Neckarstadt) mit einem Küchenmesser verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte das Opfer am dortigen Freizeitzentrum auf einen Bekannten gewartet, als ein Mann auf ihn zuging und ihn am Bein verletzte. Danach flüchtete der Täter in Richtung Mittelstraße. Die Hintergründe für die Tat – ob es zum Beispiel im Vorfeld Streit zwischen den beiden Männern gab – sind laut Polizei derzeit noch völlig unklar. Der Unbekannte wird so beschrieben: 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, kurze Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans, Kappe. Zeugen können sich mit Hinweisen an die Polizei wenden: 0621/3301-0.