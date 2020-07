Ein unbekannter Mann hat laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen eine kleine Spritztour mit einem Bagger unternommen, der in der Brandenburger Straße im Stadtteil Gartenstadt abgestellt war. Gegen 2.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Person in einen Bagger gestiegen und mit diesem etwa 20 Meter weit gefahren sei. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Bagger unbesetzt. Vom Fahrer fehlte jeder Spur. Der Mann trug laut Zeugenaussagen ein rotes T-Shirt und eine kurze Hose. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.