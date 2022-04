Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 13.40 Uhr einen Blitzer umgetreten, der in der Saarlandstraße (Süd) aufgebaut war. Der von der Stadt errichtete Blitzer stand laut Polizei auf dem Bürgersteig. Ein Passant verfolgte den Täter, verlor ihn im Bereich der Stifterstraße jedoch aus den Augen. Der Täter ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank mit südländischem Erscheinungsbild. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und kurze dunkle Haare. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.