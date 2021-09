Ein Mann mit einem kleinen Hund hat am Mittwochmorgen zwei Grundschülerinnen in Oggersheim angesprochen und sie gefragt, ob sie mit ihm kommen wollten. Wie die Polizei weiter mitteilte, wiesen die sechs und acht Jahre alten Kinder den Mann zurück und liefen in ihre Grundschule. Dort vertrauten sie sich einer Lehrerin an, die sofort die Polizei alarmierte. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Der Vorfall ereignete sich auf dem Schulweg gegen 7.50 Uhr an der Kreuzung Altstadtplatz / Vierte Altstadtgasse. Die beiden Mädchen beschrieben den Unbekannten als älteren Mann mit grauem lichten Haar. Er habe eine „komische Stimme“ und sei mit einen kleinen hellen Hund unterwegs gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist und die möglicherweise beobachtet haben, wie er Kinder angesprochen hat. Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-240 entgegen. Einen Zusammenhang mit einer Serie von sexuellen Belästigungen von Kindern in den vergangenen Wochen in Ludwigshafen, sehen die Ermittler nicht. Der Tatverdächtige in diesen Fällen sei ein jüngerer Mann gewesen.