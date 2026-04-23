Ein 25-Jähriger ist in der Mannheimer Innenstadt bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, mit einem Messer im Gesicht verletzt worden. Er war am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr im Bereich des Murnau-Platzes unterwegs. Zwischen den Quadraten K3 und I3 bemerkte er einen älteren Mann und einen männlichen Jugendlichen, die in Streit geraten waren. Als der 25-Jährige deeskalierend auf die beiden einsprach, hielt der ältere laut Polizei plötzlich ein Messer in der Hand und schnitt ihm damit ins Gesicht.

Der Verletzte flüchtete und ging selbstständig in ein Mannheimer Krankenhaus, wo die Wunde genäht wurde. Am Mittwochabend meldete er den Vorfall der Polizei.

Wie die Polizei berichtet, wird der Angreifer als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben, 190 bis 195 Zentimeter groß, mit über die Ohren fallenden, halblangen schwarzen Haaren und Stoppelbart. Er trug demnach ein dunkles T-Shirt und eine lange Hose. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 12580 zu melden.