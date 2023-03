Ein Elfjähriger ist laut Polizei am Montag gegen 8.15 Uhr von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Junge war in Begleitung eines zehnjährigen Kindes in der Pfarrer-Krebs-Straße (Mundenheim) unterwegs, als beide von drei unbekannten Personen verfolgt wurden. Einer der Unbekannten schlug dem Elfjährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und nahm ihn kurz in den Würgegriff. Das Kind wurde leicht verletzt. Die jugendlichen Angreifer entkamen unerkannt. Eine genaue Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.