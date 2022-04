Ein 18-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in der Heidelberger Altstadt von einem unbekannten Täter niedergeschlagen worden. Der junge Mann war laut Polizei gegen vier Uhr mit seinem Begleiter von der Unteren Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs. In der Hauptstraße schlug ihm der Unbekannte zweimal unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 18-Jährige erlitt mehrere Hämatome und blutende Wunden am Auge und am Mund sowie eine Verletzung am Kinn, die genäht werden musste. Der Täter soll aus dem Raum Frankfurt kommen und war in Begleitung eines anderen Mannes. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 06221 59-1700.