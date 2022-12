Ein Unbekannter hat sich laut Polizei am Mittwoch gegen 22 Uhr in den Räumen einer Freizeitarena in der Industriestraße einsperren lassen, um in Ruhe alles zu durchsuchen. Dabei entwendete er ein Mobiltelefon und brach mit entsprechendem Werkzeug Spielautomaten auf. Daraus entwendete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Nachdem er sich bereichert hatte, verließ er das Gebäude über ein Fenster.