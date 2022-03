Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montag gegen 12.30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße (Süd) durch die geöffnete Hauseingangstür betreten hat und durch das Treppenhaus ins Obergeschoss gelangte. Da die Tür zu einer dortigen Wohnung lediglich angelehnt war, ging er hinein. Als die 83-jährige Bewohnerin ihn bemerkte und ansprach, flüchtete der Mann. Er ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein graues Oberteil mit Reißverschluss. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.