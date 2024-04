In einem Supermarkt in der Bismarckstraße (Mitte) hat ein Unbekannter einem 49-jährigen Angestellten am Freitag gegen 9.30 Uhr ohne ersichtlichen Grund mit der Faust an die linke Schläfe geschlagen. Laut Polizei lief der Angreifer danach in Richtung Ludwigsplatz. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftige Statur, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, grauer Strickpullover. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.