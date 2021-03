Ein 18-Jähriger aus Ludwigshafen wurde am Freitagabend um etwa 21 Uhr von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der junge Mann war mit einem 19-jährigen Freund in der Hornstraße vor der Brüder-Grimm-Grundschule unterwegs, als ein Mann ihm mit einem Taschenmesser eine Schnittwunde am Rücken zufügte. Zusammen mit seinem Freund floh das Opfer zu einem Kiosk und rief die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter, der in Begleitung von zwei Frauen war, flüchtete mit diesen ebenfalls. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0621/963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.