Eine 16-Jährige, die am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr in West von der Deutsche Straße aus kommend in Richtung Rohrlachstraße unterwegs war, ist laut Polizei kurz hinter dem Kreuzungsbereich Frankenthaler-/ Rohrlachstraße von einem unbekannten Mann von hinten umarmt und unsittlich angefasst worden. Als die 16-Jährige anfing, sich zu wehren, habe der Mann die Flucht über die Gleise hinweg in den Friedenspark hinein ergriffen. Er soll etwa 15 bis 16 Jahre alt sein, zirka 1,60 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und war dunkelhäutig. Zudem trug er dunkle Ober-/ Unterbekleidung, schwarze Schuhe, eine rote Wollmütze und hatte einen schwarzen Adidas-Rucksack dabei. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773.