Ein Zeuge hat am Dienstagmorgen, 3. September, festgestellt, dass die Ampelanlage an der Kreuzung Schillerstraße/Am Speyerer Tor in Ludwigshafen-Oggersheim durch einen Unfall beschädigt wurde. Der Verursacher ist bislang unbekannt, ebenso wie der genaue Zeitpunkt des Unfalls, so eine Mitteilung der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise werden unter Telefon 0621 963 2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.