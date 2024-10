Ein unbekannter Mann hat am Montag gegen 20.10 Uhr einer 27-Jährigen die Handtasche aus der Hand gerissen und ist damit geflüchtet. Wie die Polizei meldet, ereignete sich die Tat im Friedenspark in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Hemshof). In der Handtasche befanden sich rund 900 Euro Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,80 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.