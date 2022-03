In der Mannheimer Oststadt hat sich ein Unbekannter vor einer 27-Jährigen entblößt, wie die Polizei berichtet, die Zeugen sucht. Gegen 2 Uhr wartete die Frau im Bereich der Tattersallstraße in ihrem Pkw, als sie auf dem Gehweg einen Mann beobachtete, der sich in unsittlicher Art und Weise vor ihr entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 27-Jährige wendete daraufhin ihren Blick ab und verständigte die Polizei. Der Unbekannte ergriff unterdessen die Flucht. Er ist etwa 40 Jahre alt, hat gebräunte Haut, sein Erscheinungsbild war ungepflegt. Er trug einen Bart und einen dunklen Trainingsanzug. Die Kripo ermittelt. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 174 4444.