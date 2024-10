Ein Unbekannter hat sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr vor einem 19-Jährigen im Fußgängertunnel der Bad-Aussee-Straße in Ludwigshafen entblößt. Als der 19-Jährige den Mann ansprach, ging dieser in Richtung Bad-Aussee-Straße/Bürgermeister-Trupp-Straße weg.

Der Täter wird laut Polizei als männlich, 16-20 Jahre alt, mit orangefarbenen Haaren und Augenbrauen beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und schwarze Hose und hatte einen dunklen Rucksack bei sich.

Die Polizei Ludwigshafen bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden.