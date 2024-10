Ein Unbekannter hat sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr vor einem 19-Jährigen im Fußgängertunnel der Bad-Aussee-Straße ( Oppau) entblößt. Das teilte die Polizei mit. Als der 19-Jährige den Mann ansprach, entfernte sich dieser in Richtung Bad-Aussee-Straße/Bürgermeister-Trupp-Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Der Mann soll 16 bis 20 Jahre alt sein und orange gefärbte Haare und Augenbrauen haben. Er trug demnach eine schwarze Jacke und schwarze Hose und hatte einen dunklen Rucksack bei sich. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.