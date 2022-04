Ein Unbekannter hat sich am Dienstagmorgen in einem Regionalexpress vor einer 17-Jährigen entblößt. Laut Polizei stieg die Jugendliche um 9.20 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof in den RE 70 in Richtung Frankfurt am Main. Kurze Zeit später setzte sich der Täter in die schräg gegenüberliegende Sitzgruppe. Der Mann entblößte sein Glied und begann daran zu manipulieren. Dabei suchte er Augenkontakt zu der 17-Jährigen. Der Täter ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahren alt. Er hat eine normale Statur und schwarze, mittelkurze, wuschelige Haare. Er trug einen leichten Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er laut Polizei mit einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarz-grauen Jogginghose und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Hinweise an die Bundespolizei unter Telefon 0721 120160.