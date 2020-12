Am Sonntagnachmittag hat ein Unbekannter an einem Mannheimer Reitverein die Scheibe eine Autos eingeschlagen und eine Handtasche daraus gestohlen. In der Tasche befand sich ein hochwertiges Tablet, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich telefonisch beim Polizeirevier in der Mannheimer Oststadt zu melden: 0621-174-33 10.