Ein Unbekannter hat am Montag um 10.20 Uhr in einem Bus der Linie 75 einen 34-Jährigen bedroht. Das Fahrzeug stand laut Polizei am Berliner Platz (Mitte). Der 34-Jährige machte die Busfahrerin darauf aufmerksam, die ihrerseits den Unbekannten ansprach – auch, weil dieser keine Maske trug. Daraufhin beleidigte und bedrohte der Unbekannte die Busfahrerin. Nachdem die Busfahrerin ihn des Busses verwies, spuckte er ihr ins Gesicht und ging in Richtung Ludwigstraße. Der unbekannte Mann ist jünger als 30, etwa 1,75 Meter groß, dünn und hat kurzrasiertes lichtes, dunkles Haar. Er trug einen grauen Kapuzenpulli und eine Jogginghose, hatte ein Piercing in der Augenbraue und einen breitbeinigen Gang. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.