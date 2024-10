Eine 14-Jährige ist am Samstagabend gegen 19 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Sternstraße in der Hohenzollernstraße (Nord-Hemshof/ Friesenheim) in Ludwigshafen belästigt worden. Ein unbekannter Mann hatte sich neben das Mädchen auf eine Bank gesetzt und sie unsittlich berührt, wie die Polizei berichtet. Die Jugendliche flüchtete daraufhin mit ihrer Freundin in einen nahegelegenen Discounter. Der Mann folgte ihnen in den Markt und kaufte sich dort etwas zu trinken.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat einen leichten Bauchansatz und trug eine Pelzmütze mit weißer Ohrbedeckung, auch bekannt als „Russenmütze“.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Die Telefonnummer lautet 0621 9632122, E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de.