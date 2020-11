An der Rheinschanzenpromenade in Höhe der Rheingalerie sind ein 26-jähriger Ludwigshafener und seine 21-jährige Freundin von einem bislang unbekannten Mann beleidigt und mit Waffen bedroht worden. Den Polizeiangaben zufolge sprach der Unbekannte, den das Pärchen auf etwa 16 Jahre alt schätzt, die beiden zunächst an und beleidigte sie im Laufe des Gesprächs. Dabei habe er ein Messer aus seiner Jackentasche geholt. Der 26-jährige Angesprochene schubste den Unbekannten laut Polizei zurück, weil er einen Angriff befürchtete. Daraufhin steckte der Unbekannte das Messer in seine Jackentasche, holte einen Schlagring heraus und schlug in Richtung des 26-Jährigen, ohne ihn jedoch zu treffen. Der Ludwigshafener verständigte die Polizei, der Angreifer flüchtete zu Fuß in Richtung Berliner Platz.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, etwa 16 Jahre alt, südländisches Aussehen, leichter Schnurrbartwuchs, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Adidas-Jogginghose.