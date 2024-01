Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr einen 24-Jährigen mit einem Messer bedroht. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Alten Messplatz in der Neckarstadt. Als der Mann von seinem Opfer abließ, begab er sich in Richtung Bürgerhaus. Der 24-Jährige verfolgte ihn und meldete den Vorfall der Polizei. Trotz einer eingeleiteten Fahndung fehlt vom Täter jede Spur. Wieso es zu der Bedrohung kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde der 24-Jährige laut Polizei nicht. Der Unbekannte wird so beschrieben: Mitte 20 Jahre, südeuropäisches Aussehen, dunkle kurze Haare, schwarz gekleidet, weiße Sneaker. Derzeit prüft die Polizei, ob Aufnahmen der Überwachungskameras bei den Ermittlungen helfen können. Zeugenhinweise sind unter Telefon 0621 33010 möglich.